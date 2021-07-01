|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:45
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, входящий СЭП на ньюкарту (не зарплатную) будет без комиссии?
Конечно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6506
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1739 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:35
Подскажите, если оплатить налог на недвижимость через некст Привата ньюкард, посчитается ли как оплата в интернете и будет ли кешбек?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004
, kreuz
, Oktawa
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор