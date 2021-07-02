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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1641164216431644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:45

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, входящий СЭП на ньюкарту (не зарплатную) будет без комиссии?

Конечно
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, если оплатить налог на недвижимость через некст Привата ньюкард, посчитается ли как оплата в интернете и будет ли кешбек?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:05

[quote="5254438:Chicheva"]Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса[/quote
А как там платить, по реквизитам? В разделе «Бюджетные платежи» надпись сервисы отсутствуют.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Oktawa написав:
  Chicheva написав:Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса[/quote
А как там платить, по реквизитам? В разделе «Бюджетные платежи» надпись сервисы отсутствуют.
Например через тот же самый Некст с помощью кредитной карты Коко с предварительно выбранной правильно категорией кэшбэка
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:25

  Chicheva написав:Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса

У скунса - це контрибуція
klug
 
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