Конечно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:45
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите, если оплатить налог на недвижимость через некст Привата ньюкард, посчитается ли как оплата в интернете и будет ли кешбек?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:05
[quote="5254438:Chicheva"]Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса[/quote
А как там платить, по реквизитам? В разделе «Бюджетные платежи» надпись сервисы отсутствуют.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Например через тот же самый Некст с помощью кредитной карты Коко с предварительно выбранной правильно категорией кэшбэка
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:25
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