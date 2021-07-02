|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:45
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, входящий СЭП на ньюкарту (не зарплатную) будет без комиссии?
Конечно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6509
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:35
Подскажите, если оплатить налог на недвижимость через некст Привата ньюкард, посчитается ли как оплата в интернете и будет ли кешбек?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:59
Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:05
[quote="5254438:Chicheva"]Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса[/quote
А как там платить, по реквизитам? В разделе «Бюджетные платежи» надпись сервисы отсутствуют.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:19
Oktawa написав: Chicheva написав:
Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса[/quote
А как там платить, по реквизитам? В разделе «Бюджетные платежи» надпись сервисы отсутствуют.
Например через тот же самый Некст с помощью кредитной карты Коко с предварительно выбранной правильно категорией кэшбэка
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:25
Chicheva написав:
Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса
У скунса - це контрибуція
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5855
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:36
Chicheva
В любом можно.
А просветленных если найдете - нам расскажите, а то вроде их всех в обратную сторону "провсветили" в плане ожидания 45 дней
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:25
klug написав: Chicheva написав:
Налоги в этом месяце кошерно платить с помощью скунса
У скунса - це контрибуція
Поясни те
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:48
Любые платежи через Некст картой Укрсиба Нью кард - будет кэшбэк. Каждый месяц так делаю.
Oktawa написав:
Подскажите, если оплатить налог на недвижимость через некст Привата ньюкард, посчитается ли как оплата в интернете и будет ли кешбек?
-
pavel_good
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 19.06.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|