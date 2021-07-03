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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:17

Кто переоткрывал только карту без счета - кешбек подключили?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Цитрин написав:Кто переоткрывал только карту без счета - кешбек подключили?

А такие есть? Кешбэк же подключается на счет, по крайней мере, в сообщении, которое приходит указано "Rakhunok UA***2620... pidklucheno do bonusmoi programy...".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ignorabimus написав:в оплате доставки и наложенного платежа Новой пошты что-то поменяли, теперь я почему-то в приложении и на сайте вижу только сумму покупки, без стоимости наложенного платежа и доставки.
Ну так скорее всего эти операции провелись по счёту :D

Новая почта предлагает две наложки: в пользу физлица (p2p-перевод со своей комиссией) и юрлица (контроль оплаты, оплата с МСС 8999 без дополнительных комиссий).

Сначала определись в какую из них Вы попали, потом и станет ясно к чему с кешбеком.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:06

У новой почты же есть разница в том кто получатель наложки если юрик или честный фоп то как покупка. Может вы на такую попали. Ну а если кручениый фоп или просто физик - то как перевод со всеми вытекающими
Flamingo
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