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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну так скорее всего эти операции провелись по счёту
Новая почта предлагает две наложки: в пользу физлица (p2p-перевод со своей комиссией) и юрлица (контроль оплаты, оплата с МСС 8999 без дополнительных комиссий).
Сначала определись в какую из них Вы попали, потом и станет ясно к чему с кешбеком.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:06
У новой почты же есть разница в том кто получатель наложки если юрик или честный фоп то как покупка. Может вы на такую попали. Ну а если кручениый фоп или просто физик - то как перевод со всеми вытекающими
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