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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:17
Кто переоткрывал только карту без счета - кешбек подключили?
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 09:22
Цитрин написав:
Кто переоткрывал только карту без счета - кешбек подключили?
А такие есть? Кешбэк же подключается на счет, по крайней мере, в сообщении, которое приходит указано "Rakhunok UA***2620... pidklucheno do bonusmoi programy...".
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ingtrans
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Додано: Нед 04 лип, 2021 09:54
ignorabimus написав:
в оплате доставки и наложенного платежа Новой пошты что-то поменяли, теперь я почему-то в приложении и на сайте вижу только сумму покупки, без стоимости наложенного платежа и доставки.
Ну так скорее всего эти операции провелись по счёту
Новая почта предлагает две наложки: в пользу физлица (p2p-перевод со своей комиссией) и юрлица (контроль оплаты, оплата с МСС 8999 без дополнительных комиссий).
Сначала определись в какую из них Вы попали, потом и станет ясно к чему с кешбеком.
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MASolomko
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:06
У новой почты же есть разница в том кто получатель наложки если юрик или честный фоп то как покупка. Может вы на такую попали. Ну а если кручениый фоп или просто физик - то как перевод со всеми вытекающими
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Flamingo
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:26
MASolomko написав:
Сначала определись в какую из них Вы попали
Хм, а как понять? Покупка была через интернет-магазин Эпицентра, у стороннего поставщика.
MASolomko написав:
юрлица (контроль оплаты, оплата с МСС 8999
Строка "контроль оплаты" присутствует, когда предлагает выбрать, что оплатить. Это оно?
А с данным МСС кэшбека Укрсиба не будет?
Зато можно платить кредиткой без дополнительных комиссий?
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ignorabimus
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:45
ingtrans написав: Цитрин написав:
Кто переоткрывал только карту без счета - кешбек подключили?
А такие есть?
ну да, тут писали несколько человек, что переоткрыли карту в один день.
Подключили кешбек или нужно 45 дней ждать перед открытием новой?
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:51
Цитрин написав:
ну да, тут писали несколько человек, что переоткрыли карту в один день.
Подключили кешбек или нужно 45 дней ждать перед открытием новой?
Даже в случае переоформления в 1 день старый счет закрывают и открывают новый. Старый счет при этом еще 45 дней висит в приложении до окончательного закрытия.
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ingtrans
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Додано: Нед 04 лип, 2021 19:55
ignorabimus написав:
Хм, а как понять?
Если нет комиссии за наложенный платёж, то скорее всего операция пройдёт покупкой.
ignorabimus написав:
Покупка была через интернет-магазин Эпицентра, у стороннего поставщика.
Это ничего не говорит.
MASolomko написав:
Это оно?
Проверяйте эту строку, как в мобильном приложении, так и на веб-сайте. Но лучше проверять другими способами (картой того банка, который позволяет отобразить MCC сборной операции).
ignorabimus написав:
А с данным МСС кэшбека Укрсиба не будет?
Зато можно платить кредиткой без дополнительных комиссий?
1 Кешбек за онлайн-оплату будет.
2 Можно и с кредитки.
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MASolomko
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:09
ingtrans написав:
Даже в случае переоформления в 1 день старый счет закрывают и открывают новый. Старый счет при этом еще 45 дней висит в приложении до окончательного закрытия.
да, но вопрос в том - стоит ли сразу переоткрывать, подключат ли кешбек? Или нужно 45 дней после закрытия выжидать?
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:20
Цитрин написав:
да, но вопрос в том - стоит ли сразу переоткрывать, подключат ли кешбек? Или нужно 45 дней после закрытия выжидать?
Не имеет значения.
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ingtrans
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