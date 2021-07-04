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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 20:20
Цитрин написав:
да, но вопрос в том - стоит ли сразу переоткрывать, подключат ли кешбек? Или нужно 45 дней после закрытия выжидать?
Мне горячка сказала, что ждать не нужно, переоткрыть можно сразу. Жду 16-го числа и буду пробовать.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:22
lloydbanksua написав:
Жду 16-го числа и буду пробовать.
а зачем 16 число ждать?
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:23
Цитрин чтобы получить Кешбек за июнь.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:33
lloydbanksua написав:
чтобы получить Кешбек за июнь.
Вы в июне переоткрыли и уже кешбек ждете?
Или только переоткрывать собираетесь?
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:34
Цитрин жду кешбек, чтобы закрыть старую карту и открыть новую.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:38
а успешные случаи переоткрытия c кешбеком уже есть?
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Цитрин
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Додано: Нед 04 лип, 2021 20:44
Цитрин написав:
а успешные случаи переоткрытия c кешбеком уже есть?
Успешные случаи подключения к программе кешбэка после переоформления карты за последние 2 недели есть, успешных случаев получения кешбэка после переоформления карты после изменения условий программы, естественно, еще нет.
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ingtrans
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