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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1644164516461647>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:20

  Цитрин написав: да, но вопрос в том - стоит ли сразу переоткрывать, подключат ли кешбек? Или нужно 45 дней после закрытия выжидать?

Мне горячка сказала, что ждать не нужно, переоткрыть можно сразу. Жду 16-го числа и буду пробовать.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:22

  lloydbanksua написав:Жду 16-го числа и буду пробовать.


а зачем 16 число ждать?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:23

Цитрин чтобы получить Кешбек за июнь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:33

  lloydbanksua написав:чтобы получить Кешбек за июнь.


Вы в июне переоткрыли и уже кешбек ждете?
Или только переоткрывать собираетесь?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:34

Цитрин жду кешбек, чтобы закрыть старую карту и открыть новую.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:38

а успешные случаи переоткрытия c кешбеком уже есть?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 20:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Цитрин написав:а успешные случаи переоткрытия c кешбеком уже есть?

Успешные случаи подключения к программе кешбэка после переоформления карты за последние 2 недели есть, успешных случаев получения кешбэка после переоформления карты после изменения условий программы, естественно, еще нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:16

Не могу завести вновь перевыпущенную Нью Кард в кошелек мастерпас.
Может знает кто в чем проблема?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

кто помнит до какого числа можно оформлять простую ньюкард и до какого числа зарплатную ньюкард что бы подключили к кэшбэчной программе?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:44

mephala программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже
Мизантрóп
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