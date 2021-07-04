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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:45
Мизантрóп написав:mephala
программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже
Вроде же до 31 августа?
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