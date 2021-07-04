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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:45
Мизантрóп написав:mephala
программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже
Вроде же до 31 августа?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 23:44
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
M-Audio написав: Мизантрóп написав:mephala
программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже
Вроде же до 31 августа?
Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
Підключення рахунку NEW Card до Програми кешбеку відбувається протягом одного
робочого дня з моменту активації Картки. Не рисковал бы и крайнюю свиноферму подключу в периоде 24-28/01/2022
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 лип, 2021 23:50
Мизантрóп написав:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
M-Audio написав: Мизантрóп написав:mephala
программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже
Вроде же до 31 августа?
Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.
Підключення рахунку NEW Card до Програми кешбеку відбувається протягом одного
робочого дня з моменту активації Картки. Не рисковал бы и крайнюю свиноферму подключу 28.01.2022
Забавно. А про зарплатную вот тут https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/
написано, что до 31 августа.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 00:21
Зарплатка на год подключается, почти как обычная будет, при подключении 01.2022
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