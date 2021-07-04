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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1645164616471648>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:45

  Мизантрóп написав:mephala программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже

Вроде же до 31 августа?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:44

  M-Audio написав:
  Мизантрóп написав:mephala программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже

Вроде же до 31 августа?

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.

Підключення рахунку NEW Card до Програми кешбеку відбувається протягом одного
робочого дня з моменту активації Картки. Не рисковал бы и крайнюю свиноферму подключу в периоде 24-28/01/2022
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:50

  Мизантрóп написав:
  M-Audio написав:
  Мизантрóп написав:mephala программа до феврабля,подключать заранее,от фаз луны не зависит уже

Вроде же до 31 августа?

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.

Підключення рахунку NEW Card до Програми кешбеку відбувається протягом одного
робочого дня з моменту активації Картки. Не рисковал бы и крайнюю свиноферму подключу 28.01.2022

Забавно. А про зарплатную вот тут https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/ написано, что до 31 августа.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:52

M-Audio работать вредно,не мой это профиль :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 00:21

Зарплатка на год подключается, почти как обычная будет, при подключении 01.2022
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 06:31

  rollo написав:Не могу завести вновь перевыпущенную Нью Кард в кошелек мастерпас.
Может знает кто в чем проблема?

В криворуком турецком мастерпасе
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:33

  rollo написав:Не могу завести вновь перевыпущенную Нью Кард в кошелек мастерпас.
Может знает кто в чем проблема?

Спробуйте завести через апку Сільпо або Нової пошти.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:48

  KVV написав:
  rollo написав:Не могу завести вновь перевыпущенную Нью Кард в кошелек мастерпас.
Может знает кто в чем проблема?

Спробуйте завести через апку Сільпо або Нової пошти.

...или ВОГа (ток не ОККО)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Amethyst написав:...или ВОГа (ток не ОККО)


А что не так с ОККО? Когда понадобилось добавить карту, то вполне успешно и безпроблемно это удалось сделать через Фишку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:18

  Amid написав:
  Amethyst написав:...или ВОГа (ток не ОККО)


А что не так с ОККО? Когда понадобилось добавить карту, то вполне успешно и безпроблемно это удалось сделать через Фишку.

А там для верификации карты запрашивают Лукап, а у ВОГа -- 3Д-сек.
У многих банков узнать Лукап (на 0 или 1грн) мона ток через саппорт, а за 5мин, шо дает Мастер на регистрацию эт не выполнимо :(
Amethyst
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