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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1645164616471648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Amethyst написав:А там для верификации карты запрашивают Лукап, а у ВОГа -- 3Д-сек.
У многих банков узнать Лукап (на 0 или 1грн) мона ток через саппорт, а за 5мин, шо дает Мастер на регистрацию эт не выполнимо


Не смотрел на проблему в таком ключе. Тогда, действительно, могут быть проблемы. Когда я добавлял так карту, то с такими сложностями не довелось столкнуться.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

господа извиняюсь что я поднимаю уже наверное пережованную тему

если я получил карту в апреле ,то есть в 4-м месяце, то до 10-ого месяца я буду получать свой обещанный 5% кешбек ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:30

  yama написав:господа извиняюсь что я поднимаю уже наверное пережованную тему

если я получил карту в апреле ,то есть в 4-м месяце, то до 10-ого месяца я буду получать свой обещанный 5% кешбек ?

1 мес. - апрель
2 мес. - май
3 мес. - июнь
4 мес. - июль
5 мес. - август
6 мес. - сентябрь

За октябрь кешбека уже не будет
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