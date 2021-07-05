Не смотрел на проблему в таком ключе. Тогда, действительно, могут быть проблемы. Когда я добавлял так карту, то с такими сложностями не довелось столкнуться.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не смотрел на проблему в таком ключе. Тогда, действительно, могут быть проблемы. Когда я добавлял так карту, то с такими сложностями не довелось столкнуться.
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
господа извиняюсь что я поднимаю уже наверное пережованную тему
если я получил карту в апреле ,то есть в 4-м месяце, то до 10-ого месяца я буду получать свой обещанный 5% кешбек ?
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:30
1 мес. - апрель
2 мес. - май
3 мес. - июнь
4 мес. - июль
5 мес. - август
6 мес. - сентябрь
За октябрь кешбека уже не будет
Додано: Вів 06 лип, 2021 03:44
И чтобы это значило? Автоматически продлили Кешбек без переоткрытия?
Додано: Вів 06 лип, 2021 04:18
Перечитайте форум за несколько последних дней. Если кратко - ГЛ банка признает что из-за сбоя происходит ошибочная рассылка
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