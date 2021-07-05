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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:50
Amethyst написав:
А там для верификации карты запрашивают Лукап, а у ВОГа -- 3Д-сек.
У многих банков узнать Лукап (на 0 или 1грн) мона ток через саппорт, а за 5мин, шо дает Мастер на регистрацию эт не выполнимо
Не смотрел на проблему в таком ключе. Тогда, действительно, могут быть проблемы. Когда я добавлял так карту, то с такими сложностями не довелось столкнуться.
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Amid
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:11
господа извиняюсь что я поднимаю уже наверное пережованную тему
если я получил карту в апреле ,то есть в 4-м месяце, то до 10-ого месяца я буду получать свой обещанный 5% кешбек ?
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yama
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:30
yama написав:
господа извиняюсь что я поднимаю уже наверное пережованную тему
если я получил карту в апреле ,то есть в 4-м месяце, то до 10-ого месяца я буду получать свой обещанный 5% кешбек ?
1 мес. - апрель
2 мес. - май
3 мес. - июнь
4 мес. - июль
5 мес. - август
6 мес. - сентябрь
За октябрь кешбека уже не будет
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 06 лип, 2021 03:44
Rakhunok UA***26209808680109UAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 06.07.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
И чтобы это значило? Автоматически продлили Кешбек без переоткрытия?
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lloydbanksua
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Додано: Вів 06 лип, 2021 04:18
lloydbanksua написав:
Rakhunok UA***26209808680109UAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 06.07.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
И чтобы это значило? Автоматически продлили Кешбек без переоткрытия?
Перечитайте форум за несколько последних дней. Если кратко - ГЛ банка признает что из-за сбоя происходит ошибочная рассылка
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Flamingo
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Додано: Вів 06 лип, 2021 06:31
Flamingo написав: lloydbanksua написав:
Rakhunok UA***26209808680109UAH pidkliucheno do bonusnoi programy "NEW CASH BACK" z 06.07.2021. Dovidka: 729. ONLINE.UKRSIBBANK.COM
И чтобы это значило? Автоматически продлили Кешбек без переоткрытия?
Перечитайте форум за несколько последних дней. Если кратко - ГЛ банка признает что из-за сбоя происходит ошибочная рассылка
Также несколько раз в начале июля приходили подобные СМС. В чате говорят о технической ошибке. А жаль!
К слову у Сиба нет сорри бонуса за такое? Зачем клиента обнадеживать!
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Додано: Вів 06 лип, 2021 07:09
Первым тему смс на красном татарин несколько недель назад поднимал.Фуфло по-французски всё это.Точно внятно отпишут 16.09 закрывавшие в июне,сомневаюсь,что переоткрытым наспех прокатит.Но всяко бывает в этой бане,а не банке
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Мизантрóп
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Додано: Вів 06 лип, 2021 07:12
A чего аж 16 сентября? Думаю первые результаты будут уже через 10 лней
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Flamingo
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