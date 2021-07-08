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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 21:34
Господа, подскажите, пожалуйста, процедуру закрытия обычной зарплатной карты и выпуск Зарплатной НьюКард.
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