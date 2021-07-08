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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 21:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Господа, подскажите, пожалуйста, процедуру закрытия обычной зарплатной карты и выпуск Зарплатной НьюКард.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 01:35
Процедура
1. Если есть персменеджер - просишь перевести себя в ближайшее отделение.
2. Идешь в отделение и закрываешь. Если менеджер умеет - по просьбе откроет заново, а если нет - через 45 дней.
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