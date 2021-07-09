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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я правильно понимаю - перевод с НьюКард одного пользователя на НьюКард другого будет без комиссии?
reef
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 28.08.07
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Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:40

  reef написав:Я правильно понимаю - перевод с НьюКард одного пользователя на НьюКард другого будет без комиссии?

Да.
Oktawa
 
Повідомлень: 312
З нами з: 08.11.17
Подякував: 395 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 1647164816491650
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