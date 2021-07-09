|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я правильно понимаю - перевод с НьюКард одного пользователя на НьюКард другого будет без комиссии?
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:40
Додано: Суб 10 лип, 2021 17:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Что-то у меня не получилось, пишет, типа, на карты УкрСиба нельзя.
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:37
Зараз переглядають цей форум: Adast і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|