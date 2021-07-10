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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:32
Я правильно понимаю - перевод с НьюКард одного пользователя на НьюКард другого будет без комиссии?
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reef
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:40
reef написав:
Я правильно понимаю - перевод с НьюКард одного пользователя на НьюКард другого будет без комиссии?
Да.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 17:41
Что-то у меня не получилось, пишет, типа, на карты УкрСиба нельзя.
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reef
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:37
reef написав:
Что-то у меня не получилось, пишет, типа, на карты УкрСиба нельзя.
Шлите по номеру счета. И бесплатно и можно
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:11
reef написав:
Что-то у меня не получилось, пишет, типа, на карты УкрСиба нельзя.
Каждого 16 числа работало,скоро проверю
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:14
reef написав:
Что-то у меня не получилось, пишет, типа, на карты УкрСиба нельзя.
Нельзя тянуть, можно толкать
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