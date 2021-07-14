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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1650165116521653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:40

Форвард КБ по податках на цей місяць
---
Категорія активна з 01.07.2021 по 31.07.2021 Що входить до категорії?
Штрафи, застави та платіжні зобов'язання, податкові платежі, судові виплати, включаючи аліменти і дитячу підтримку.
MCC коди: 9211, 9222, 9223, 9311.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:40

Oktawa
Кешбек будет 100%
Если не будет, жалуйтесь на горячую, доначислят.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 19:47

  Oktawa написав:klug
Да, вы правы, штрафы ещё можно понять, но не думала, что налоги в исключениях. Посмотрю, начислят ли кешбек.

На штрафи, податки, мита, поштові послуги, послуги держ. установ і т.д. йде знижений інтерчейндж, тому у більшості кешбечних програм вони у виключеннях. Укрсиб, на противагу Більше, тут незвично щедрий.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Взяв картку, відключив +, включив просто - вайбер сказав, що підкючено +. У відділенні кажуть, що тепер тіки + є. Це факт, чи брешуть?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:55

  chipmunk написав:включив просто

Включали як? Зверніться на ГЛ у робочий час.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Включали як

В банкоматі
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:39

chipmunk в банкомате только + можно подключить. Обратитесь в чат
unknownurl
 
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