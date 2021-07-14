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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 18:40
Форвард КБ по податках на цей місяць
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Категорія активна з 01.07.2021 по 31.07.2021 Що входить до категорії?
Штрафи, застави та платіжні зобов'язання, податкові платежі, судові виплати, включаючи аліменти і дитячу підтримку.
MCC коди: 9211, 9222, 9223, 9311.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 18:40
Oktawa
Кешбек будет 100%
Если не будет, жалуйтесь на горячую, доначислят.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 19:47
Oktawa написав:klug
Да, вы правы, штрафы ещё можно понять, но не думала, что налоги в исключениях. Посмотрю, начислят ли кешбек.
На штрафи, податки, мита, поштові послуги, послуги держ. установ і т.д. йде знижений інтерчейндж, тому у більшості кешбечних програм вони у виключеннях. Укрсиб, на противагу Більше, тут незвично щедрий.
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klug
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:12
Взяв картку, відключив +, включив просто - вайбер сказав, що підкючено +. У відділенні кажуть, що тепер тіки + є. Це факт, чи брешуть?
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chipmunk
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Додано: Чет 15 лип, 2021 18:55
chipmunk написав:
включив просто
Включали як? Зверніться на ГЛ у робочий час.
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klug
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Додано: Чет 15 лип, 2021 19:25
klug написав:
Включали як
В банкоматі
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chipmunk
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Додано: Чет 15 лип, 2021 19:39
chipmunk в банкомате только + можно подключить. Обратитесь в чат
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unknownurl
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