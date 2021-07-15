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Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:02
А у меня карте уже почти год.Пришел кэшбэк за расчеты.Я просто оплатил 500 гривен которые пришли 16 июня.Красавцы.Если б знать наперед
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:04
Жене пришли 472 грн кэшбэка за покупку в конце мая, которая оказалась в блоке до начала июня. Уже думал всё, пропало. Если что, карта была оформлена к конце ноября 20-го.
Вот теперь не пойму, как этот кэшбэк посчитался. Если в июньский, то карта уже вроде как не участвует в программе.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:05
кэшбек явно не 5%. У меня за прошлый месяц на 145,85 грн трат, а кэшбек пришел 1.72 грн. Как теперь подсчет ведется и до какого срока? Есть ли смысл платить в этом месяце картой? Что-то никакого ясного объяснения от банка.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:16
vovareuckij, чтобы понять что к чему, нужно смотреть выписку с датами и суммами.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вам двоим Масоломко уже объяснил - оплаты с 17-го не считались в кешбек. А до - считались (у меня 16-го). Видимо потому что оплата кешбека по 16-е и карта в программе должна быть...
Востаннє редагувалось Slx в П'ят 16 лип, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
9 / 12,61 грн кешбеку при 10к+ оплатах. Интересно, какая формула начисления?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:20
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:27
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:42
Странное поведение банка: объявить, что карты, которым больше полгода отключены от кэшбека, а потом начислить по ним кэшбек. Знал бы, то больше трат сделал в июне ((
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:44
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