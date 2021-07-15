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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:02

А у меня карте уже почти год.Пришел кэшбэк за расчеты.Я просто оплатил 500 гривен которые пришли 16 июня.Красавцы.Если б знать наперед
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:04

Жене пришли 472 грн кэшбэка за покупку в конце мая, которая оказалась в блоке до начала июня. Уже думал всё, пропало. Если что, карта была оформлена к конце ноября 20-го.
Вот теперь не пойму, как этот кэшбэк посчитался. Если в июньский, то карта уже вроде как не участвует в программе.
Striker
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8
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:05

кэшбек явно не 5%. У меня за прошлый месяц на 145,85 грн трат, а кэшбек пришел 1.72 грн. Как теперь подсчет ведется и до какого срока? Есть ли смысл платить в этом месяце картой? Что-то никакого ясного объяснения от банка.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:16

vovareuckij, чтобы понять что к чему, нужно смотреть выписку с датами и суммами.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вам двоим Масоломко уже объяснил - оплаты с 17-го не считались в кешбек. А до - считались (у меня 16-го). Видимо потому что оплата кешбека по 16-е и карта в программе должна быть...
Востаннє редагувалось Slx в П'ят 16 лип, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

9 / 12,61 грн кешбеку при 10к+ оплатах. Интересно, какая формула начисления?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:20

  Slx написав:Вам двоим Масоломко уже объяснил - оплаты с 17-го не считались в кешбек. А до - считались (у меня 16-го). Видимо потому что оплата кешбека по 16-е и карта в программе должна быть...


Неверно, 18.06 - оплата больше 10к (кешбек 9 грн пришёл). До 18 числа - никаких оплат не было.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:27

  Slx написав:Вам двоим Масоломко уже объяснил - оплаты с 17-го не считались в кешбек. А до - считались (у меня 16-го). Видимо потому что оплата кешбека по 16-е и карта в программе должна быть...

Похоже, что его теория не распостраняется на всех держателей карт НьюКард.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:42

Странное поведение банка: объявить, что карты, которым больше полгода отключены от кэшбека, а потом начислить по ним кэшбек. Знал бы, то больше трат сделал в июне ((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:44

  vovareuckij написав:Странное поведение банка: объявить, что карты, которым больше полгода отключены от кэшбека, а потом начислить по ним кэшбек. Знал бы, то больше трат сделал в июне ((

Пожалуйтесь в банк (или лучше в НБУ :)). Пусть заберут кешбэк, чтобы не не было обидно :)
ingtrans
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