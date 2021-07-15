+1, начислили по карте открытой год назад.. и в начале месяца прислали смс, что ваша карта подключена к new cashback...неужели будут начислять а я уже идею использую по полной
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:48
+1, начислили по карте открытой год назад.. и в начале месяца прислали смс, что ваша карта подключена к new cashback...неужели будут начислять а я уже идею использую по полной
Востаннє редагувалось omb в П'ят 16 лип, 2021 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:49
1.72 грн заберут? Не ясно как теперь в этом месяце будет, говорят что карта отключена от кэшбека, но месяц назад тоже так говорили. Не повториться ли опять такая песня. Какая-то лотерея выходит.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:01
omb а как она поможет, если результат будет известен только 16 августа?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:06
Отпишитесь, плз, те, кто переоткрывал после 16 июня и кому пришло СМС о подключении новой нью кард к кэшбеку. Есть ли кэшбек.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:16
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На горячке сказали, что отключили от программы КБ 20 июня. Соответственно КБ начислен только до этого числа. Почему отключили - позвонит персмен и расскажет.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:53
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:10
vovareuckij ничего странного, в половине бизнесов страны сидят милениалы с купленными дипломами, высранными в ночных клубах а не на парах, работать они не умеют и не хотят.
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