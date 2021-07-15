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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:48

  vovareuckij написав:Странное поведение банка: объявить, что карты, которым больше полгода отключены от кэшбека, а потом начислить по ним кэшбек. Знал бы, то больше трат сделал в июне ((
+1, начислили по карте открытой год назад.. и в начале месяца прислали смс, что ваша карта подключена к new cashback...неужели будут начислять :mrgreen: а я уже идею использую по полной :)
Востаннє редагувалось omb в П'ят 16 лип, 2021 10:50, всього редагувалось 1 раз.
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:49

1.72 грн заберут? Не ясно как теперь в этом месяце будет, говорят что карта отключена от кэшбека, но месяц назад тоже так говорили. Не повториться ли опять такая песня. Какая-то лотерея выходит.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:51

vovareuckij у меня по этой карте есть тестовая оплата и в июле :)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:01

omb а как она поможет, если результат будет известен только 16 августа?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:06

Отпишитесь, плз, те, кто переоткрывал после 16 июня и кому пришло СМС о подключении новой нью кард к кэшбеку. Есть ли кэшбек.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ramaz написав:А дата открытия карты?
Счёт открывался в ноябре 19-го года.

Карту перевыпустил к этому счёту в феврале 2021 года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:16

  MASolomko написав:Перепроверил начисление кешбека. Операции до 11 июня были окешбечены, начиная с 17 июня — нет.

Аналогично
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На горячке сказали, что отключили от программы КБ 20 июня. Соответственно КБ начислен только до этого числа. Почему отключили - позвонит персмен и расскажет.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:53

  sonechko написав:Отпишитесь, плз, те, кто переоткрывал после 16 июня и кому пришло СМС о подключении новой нью кард к кэшбеку. Есть ли кэшбек.

Да. Да. Да.
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:10

vovareuckij ничего странного, в половине бизнесов страны сидят милениалы с купленными дипломами, высранными в ночных клубах а не на парах, работать они не умеют и не хотят.
Maksi2
 
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