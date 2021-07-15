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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:29
vovareuckij написав:omb
а как она поможет, если результат будет известен только 16 августа?
она для проверки
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omb
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:39
Не банк, а баня))
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:42
С сайта банка: « Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.» Означает ли это, что новый клиент может открыть карту (либо старый переоткрыть) в январе 2022 года и получать кешбек 6 месяцев? Вроде бы да, но неоднозначность присутствует.
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Oktawa
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:48
Oktawa написав:
С сайта банка: « Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.» Означает ли это, что новый клиент может открыть карту (либо старый переоткрыть) в январе 2022 года и получать кешбек 6 месяцев? Вроде бы да, но неоднозначность присутствует.
Походу всё возможно как в бане
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:51
думаю что нет
но после Альфовского номера с метро (каждый второй но не больше трех) зарекся трактовать банковские тексты
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cohan
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:55
Oktawa написав:
С сайта банка: « Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022. При підключенні програми до 31.01.2022 кешбек буде нараховуватись 6 місяців, від дати підключення до програми.» Означает ли это, что новый клиент может открыть карту (либо старый переоткрыть) в январе 2022 года и получать кешбек 6 месяцев? Вроде бы да, но неоднозначность присутствует.
И, как здесь указано, кешбек начисляется 6мес ОТ ДАТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОГРАММЕ. То есть, если я получила карту в марте, КБ подключён был, 20 марта, то траты, сделанные до 20 сентября, будут окешбечиваться, а не по август включительно.
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Oktawa
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:14
Oktawa мені ГЛ пояснила, що КБ-програма враховує місяць підключення як повний. Тобто навіть 20-го березня рахує як з 1-го, а КБ закінчує нарахування 31 серпня.
На своїй не пробував. Перейшов на іншу сімейну.
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stas_rst
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:22
stas_rst написав:Oktawa
мені ГЛ пояснила, що КБ-програма враховує місяць підключення як повний. Тобто навіть 20-го березня рахує як з 1-го, а КБ закінчує нарахування 31 серпня.
На своїй не пробував. Перейшов на іншу сімейну.
Общалась на горячей линии 1 раз и после того, как девушка убедительно утверждала, что проведённая мной операция оплаты налога в бюджет через некст Привата засчиталась как перевод с карты на карту (!), я уже, как в том анекдоте, сомневаюсь, а была ли у меня машина. Жду 16 августа, интересно, начислят ли кешбек.
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Oktawa
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:26
cohan написав:
думаю что нет
но после Альфовского номера с метро (каждый второй но не больше трех) зарекся трактовать банковские тексты
Ну из написанного более да, чем нет, но это всего лишь информация на сайте, которую можно в любой момент изменить, а трактовать по всякому и подавно.
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Oktawa
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:36
Amid написав:
На горячке сказали, что отключили от программы КБ 20 июня. Соответственно КБ начислен только до этого числа. Почему отключили - позвонит персмен и расскажет.
21 июня был платёж 13,50 уе - кешбека нет. Карта открыта в июле 20-го.
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reef
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