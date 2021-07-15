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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А вот эта опция: "ПОКУПКИ ЗА ЯКІ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ГРОШІ В ОБМІН НА БАЛИ:" - она сейчас работает?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Балы хоть вернули?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:54
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