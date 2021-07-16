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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А вот эта опция: "ПОКУПКИ ЗА ЯКІ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ГРОШІ В ОБМІН НА БАЛИ:" - она сейчас работает?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:42

у меня ни разу не сработала
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Балы хоть вернули?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:54

  stas_rst написав:Oktawa мені ГЛ пояснила, що КБ-програма враховує місяць підключення як повний. Тобто навіть 20-го березня рахує як з 1-го, а КБ закінчує нарахування 31 серпня.
На своїй не пробував. Перейшов на іншу сімейну.

Мне писАли в чате,что считают днями от даты
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:59

Карту оформлял в конце прошлого года. Думал с прошлого месяца кешбек уже всё. Однако сделал немного покупок, чисто ради золотых балов мастеркард. Просто если бы заплатил с карты другого банка получил бы только серебряные балы за кол-во покупок.

Сегодня пришел кешбек за июнь... Получается кешбек не отключили? Или отключат с этого месяца?
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:08

Цитрин у меня тоже самое карта, с конца декабря, думал, что в июне кэшбек все, оказалось, что нет, неизвестно как будет теперь в этом месяце. В чате сказали, что карта отключена от кэшбека.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:16

знал бы что кешбек еще работает, можно было бы за июнь кешбек хороший получить, а так копейки пришли...
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:18

Цитрин аналогично, вот так нас банк прокатал в июне :cry:
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:23

  vovareuckij написав:Цитрин аналогично, вот так нас банк прокатал в июне :cry:


Прокатал изящно - только тех, кто делал проплаты после 17 июня... :cry:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:46

карту нью кард зарплатная получится открыть пенсионеру? понятно что нужно чисто под кешбек 10 % и зарплата туда приходить не будет
zoawlhxc
 
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