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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А вот эта опция: "ПОКУПКИ ЗА ЯКІ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ГРОШІ В ОБМІН НА БАЛИ:" - она сейчас работает?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Балы хоть вернули?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:54
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:59
Карту оформлял в конце прошлого года. Думал с прошлого месяца кешбек уже всё. Однако сделал немного покупок, чисто ради золотых балов мастеркард. Просто если бы заплатил с карты другого банка получил бы только серебряные балы за кол-во покупок.
Сегодня пришел кешбек за июнь... Получается кешбек не отключили? Или отключат с этого месяца?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:08
Цитрин у меня тоже самое карта, с конца декабря, думал, что в июне кэшбек все, оказалось, что нет, неизвестно как будет теперь в этом месяце. В чате сказали, что карта отключена от кэшбека.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:16
знал бы что кешбек еще работает, можно было бы за июнь кешбек хороший получить, а так копейки пришли...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:23
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:46
карту нью кард зарплатная получится открыть пенсионеру? понятно что нужно чисто под кешбек 10 % и зарплата туда приходить не будет
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