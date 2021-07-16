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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

reef написав:Балы хоть вернули?
Мне вернули спустя 2,5 месяца после 3-ей заявки.
И после этого выскакиваеи постоянная ошибка при оплате баллами.
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А вот сейчас в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:25

  zoawlhxc написав:карту нью кард зарплатная получится открыть пенсионеру? понятно что нужно чисто под кешбек 10 % и зарплата туда приходить не будет


сие есть тайна великая, скорее всего - получится, но потом прикроют
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:26

  cohan написав:
  zoawlhxc написав:карту нью кард зарплатная получится открыть пенсионеру? понятно что нужно чисто под кешбек 10 % и зарплата туда приходить не будет


сие есть тайна великая, скорее всего - получится, но потом прикроют


через 2 месяца прикрывают,но мне хватит
главное это понять насколько реально такое провернуть
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:49

  reef написав:А вот сейчас в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?

- 1х Сильпо;
- 3х Justin;
- 2х Фокстрот;
- 3х Сушия;
- 5х Lamoda;
- 1х Окко.

С 2-х аккаунтов. Из этого стоящее только Сильпо и Justin, может в Фокстроте ещё прикуплю что-то.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:50

  Striker написав:
  reef написав:А вот сейчас в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?

- 1х Сильпо;
- 3х Justin;
- 2х Фокстрот;
- 3х Сушия;
- 5х Lamoda;
- 1х Окко.

С 2-х аккаунтов. Из этого стоящее только Сильпо и Justin, может в Фокстроте ещё прикуплю что-то.


Одна Х.Я кроме сильпо
Raymond
 
Повідомлень: 972
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