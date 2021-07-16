|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:54
reef написав:Балы хоть вернули?
Мне вернули спустя 2,5 месяца после 3-ей заявки.
И после этого выскакиваеи постоянная ошибка при оплате баллами.
-
wilomik
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 20.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:19
А вот сейчас в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2668
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:25
zoawlhxc написав:
карту нью кард зарплатная получится открыть пенсионеру? понятно что нужно чисто под кешбек 10 % и зарплата туда приходить не будет
сие есть тайна великая, скорее всего - получится, но потом прикроют
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2227
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:26
cohan написав: zoawlhxc написав:
карту нью кард зарплатная получится открыть пенсионеру? понятно что нужно чисто под кешбек 10 % и зарплата туда приходить не будет
сие есть тайна великая, скорее всего - получится, но потом прикроют
через 2 месяца прикрывают,но мне хватит
главное это понять насколько реально такое провернуть
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:49
reef написав:
А вот сейчас в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
- 1х Сильпо;
- 3х Justin;
- 2х Фокстрот;
- 3х Сушия;
- 5х Lamoda;
- 1х Окко.
С 2-х аккаунтов. Из этого стоящее только Сильпо и Justin, может в Фокстроте ещё прикуплю что-то.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2103
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1284 раз.
- Подякували: 2357 раз.
-
- Профіль
-
16
8
13
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:50
Striker написав: reef написав:
А вот сейчас в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
- 1х Сильпо;
- 3х Justin;
- 2х Фокстрот;
- 3х Сушия;
- 5х Lamoda;
- 1х Окко.
С 2-х аккаунтов. Из этого стоящее только Сильпо и Justin, может в Фокстроте ещё прикуплю что-то.
Одна Х.Я кроме сильпо
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:51
мне кстати кеш бек сегодня не налили, открывал заново 16 мая!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:32
Raymond а смска была о подключении к программе кэшбека?
-
vovareuckij
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 19.06.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:42
vovareuckij написав:Raymond
а смска была о подключении к программе кэшбека?
У меня Смс не было, но налили. Переоткрывал 16 июня, операции проводились после 23 июня. 45 дней ждать не нужно.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2299
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi
, sens
, wolt450
, Zorras
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|