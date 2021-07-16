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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:04
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:57
"радість" для пенсіонерів від сибаса
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:42
военным пенсионерам это не грозит )
вообще укрсиб свел в ноль любое хранение в нем средств и сбережений
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