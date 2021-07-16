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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:44

да, чтото непонятное, полный бардак
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:04

  vovareuckij написав:Raymond а смска была о подключении к программе кэшбека?

Никакой СМСки небыло! Но и сперва тоже небыло, а киш мыш был, в этот раз обвели вокруг пальца! Ничего, пускай все знают!
Кому начислили , отлично молодцы, но все не ведитесь!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?

Ничего. Если кому нужно, то отдам "Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО"
Славик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:57

"радість" для пенсіонерів від сибаса

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412648/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:42

  greenozon написав:"радість" для пенсіонерів від сибаса

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412648/

военным пенсионерам это не грозит )
вообще укрсиб свел в ноль любое хранение в нем средств и сбережений :!:
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 13:51

  Славик написав:
  reef написав:в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?

Ничего. Если кому нужно, то отдам "Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО"

Сегодня на два аккаунта сертификаты Сильпо и Фокстрот.
Там в "Пропозиціях партнерів" можно ещё взять знижку у Фокстрота - её можно объединить с сертификатом на 100 грн. от Фокстрота?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 14:07

Если кому надо подарю
1.Безкоштовна доставка від Justin (2шт)
2.Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
3.Знижка 15% в інтернет-магазині Lamoda
Пишите в личку
novichok
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