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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:04
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:57
"радість" для пенсіонерів від сибаса
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:42
военным пенсионерам это не грозит )
вообще укрсиб свел в ноль любое хранение в нем средств и сбережений
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:51
Сегодня на два аккаунта сертификаты Сильпо и Фокстрот.
Там в "Пропозиціях партнерів" можно ещё взять знижку у Фокстрота - её можно объединить с сертификатом на 100 грн. от Фокстрота?
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:07
Если кому надо подарю
1.Безкоштовна доставка від Justin (2шт)
2.Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
3.Знижка 15% в інтернет-магазині Lamoda
Пишите в личку
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:31
обычно нет
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