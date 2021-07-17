|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:44
да, чтото непонятное, полный бардак
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:04
vovareuckij написав:Raymond
а смска была о подключении к программе кэшбека?
Никакой СМСки небыло! Но и сперва тоже небыло, а киш мыш был, в этот раз обвели вокруг пальца! Ничего, пускай все знают!
Кому начислили , отлично молодцы, но все не ведитесь!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 08:23
reef написав:
в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
Ничего. Если кому нужно, то отдам "Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО"
-
Славик
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 04.07.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:57
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11591
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 882 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 12:42
военным пенсионерам это не грозит )
вообще укрсиб свел в ноль любое хранение в нем средств и сбережений
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12628
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 13:51
Славик написав: reef написав:
в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
Ничего. Если кому нужно, то отдам "Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО"
Сегодня на два аккаунта сертификаты Сильпо и Фокстрот.
Там в "Пропозиціях партнерів" можно ещё взять знижку у Фокстрота - её можно объединить с сертификатом на 100 грн. от Фокстрота?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2669
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:07
Если кому надо подарю
1.Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
2.Знижка 15% в інтернет-магазині Lamoda
Пишите в личку
Востаннє редагувалось novichok
в Суб 17 лип, 2021 16:09, всього редагувалось 2 разів.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:31
reef написав: Славик написав: reef написав:
в Колесе Сюрпризов кто-нибудь что-нибудь стоящее выиграл?
Ничего. Если кому нужно, то отдам "Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО"
Сегодня на два аккаунта сертификаты Сильпо и Фокстрот.
Там в "Пропозиціях партнерів" можно ещё взять знижку у Фокстрота - её можно объединить с сертификатом на 100 грн. от Фокстрота?
обычно нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2233
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 21:52
закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:00
Andey написав:
закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?
И я закрыл 16.06, жду закрытие основного счета для большей уверенности, пока пользуюсь О-картой.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|