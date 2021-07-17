Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:25
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:39
Ну со старым счетом у всех так: он закрывается и пропадает из приложения только через 45 дней. У меня, например, сейчас в приложении 2 карточных счета New Card: старый и новый, а карта соответственно только новая. А вот с картами действительно у кого как. Мне как-то везло, уже 2 раза переоткрывал за один день.
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