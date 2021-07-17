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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1658165916601661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:25

  Andey написав:закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?

Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:39

  Мизантрóп написав:
  Andey написав:закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?

Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся

Ну со старым счетом у всех так: он закрывается и пропадает из приложения только через 45 дней. У меня, например, сейчас в приложении 2 карточных счета New Card: старый и новый, а карта соответственно только новая. А вот с картами действительно у кого как. Мне как-то везло, уже 2 раза переоткрывал за один день.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:39

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:
  Andey написав:закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?

Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся

Ну со старым счетом у всех так: он закрывается и пропадает из приложения только через 45 дней. У меня, например, сейчас в приложении 2 карточных счета New Card: старый и новый, а карта соответственно только новая. А вот с картами действительно у кого как. Мне как-то везло, уже 2 раза переоткрывал за один день.

Як Ви це робили, у відділенні чи через персмена? Які таємні слова промовляли? Після отримання нової картки наново отримували повідомлення про підключення до кешбеку?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Як Ви це робили, у відділенні чи через персмена? Які таємні слова промовляли?

Первый раз закрыл через персмена и поехал оформил новую карту в отделении. Второй раз поехал в отделение и попросил закрыть карту и счет и открыть новые. Заняло минут 10.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:55

  ingtrans написав:
  kreuz написав:Як Ви це робили, у відділенні чи через персмена? Які таємні слова промовляли?

Первый раз закрыл через персмена и поехал оформил новую карту в отделении. Второй раз поехал в отделение и попросил закрыть карту и счет и открыть новые. Заняло минут 10.

Ібанк лишався той самий? Повідомлення не було?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:Ібанк лишався той самий? Повідомлення не було?

Не понял, что такое "Ібанк" и о каком уведомлении речь.
Доступ в приложение не отключали, в нем виден и старый счет и новый, но карта, естественно, подключена только к новому. Сообщение о подключении к программе кешбэка пришло, как и положено, следующим утром.
ingtrans
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