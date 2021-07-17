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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лип, 2021 22:25
Andey написав:
закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?
Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся
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Мизантрóп
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Додано: Нед 18 лип, 2021 09:39
Мизантрóп написав: Andey написав:
закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?
Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся
Ну со старым счетом у всех так: он закрывается и пропадает из приложения только через 45 дней. У меня, например, сейчас в приложении 2 карточных счета New Card: старый и новый, а карта соответственно только новая. А вот с картами действительно у кого как. Мне как-то везло, уже 2 раза переоткрывал за один день.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 лип, 2021 17:39
ingtrans написав: Мизантрóп написав: Andey написав:
закрыл ньюкард 17 июня.
Жду 45 дней.
Или можно переоткрывать? начислили кешбек тем кто сразу новую открыл в июне?
Хз,тут лотерея)) закрыл одну вчера через чатик.Отписали шо 30.08 счёт будет закрыт,а пока заморожен)) и персмен остаётся
Ну со старым счетом у всех так: он закрывается и пропадает из приложения только через 45 дней. У меня, например, сейчас в приложении 2 карточных счета New Card: старый и новый, а карта соответственно только новая. А вот с картами действительно у кого как. Мне как-то везло, уже 2 раза переоткрывал за один день.
Як Ви це робили, у відділенні чи через персмена? Які таємні слова промовляли? Після отримання нової картки наново отримували повідомлення про підключення до кешбеку?
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kreuz
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Додано: Нед 18 лип, 2021 17:46
kreuz написав:
Як Ви це робили, у відділенні чи через персмена? Які таємні слова промовляли?
Первый раз закрыл через персмена и поехал оформил новую карту в отделении. Второй раз поехал в отделение и попросил закрыть карту и счет и открыть новые. Заняло минут 10.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 лип, 2021 17:55
ingtrans написав: kreuz написав:
Як Ви це робили, у відділенні чи через персмена? Які таємні слова промовляли?
Первый раз закрыл через персмена и поехал оформил новую карту в отделении. Второй раз поехал в отделение и попросил закрыть карту и счет и открыть новые. Заняло минут 10.
Ібанк лишався той самий? Повідомлення не було?
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kreuz
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:06
kreuz написав:
Ібанк лишався той самий? Повідомлення не було?
Не понял, что такое "Ібанк" и о каком уведомлении речь.
Доступ в приложение не отключали, в нем виден и старый счет и новый, но карта, естественно, подключена только к новому. Сообщение о подключении к программе кешбэка пришло, как и положено, следующим утром.
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ingtrans
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