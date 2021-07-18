Додано: Нед 18 лип, 2021 19:47

kreuz написав: Про повідомлення питав наче також прозоро: Про повідомлення питав наче також прозоро:

kreuz написав: Після отримання нової картки наново отримували повідомлення про підключення до кешбеку? Після отримання нової картки наново отримували повідомлення про підключення до кешбеку?

Мизантрóп написав: но выжду 45 но выжду 45

Это сейчас понятноКогда я писал первый ответ, то этой части в Вашем сообщении не было (было только то, что у меня в цитате):А когда писал второй ответ, то предыдущие сообщения не пересматривал, поэтому и не понял, о каком уведомлении речь.Вообще всё прошло, как и в прошлый раз, только, естественно, получение кешбэка я смогу подтвердить уже только в августе.Так а чего ждать-то? Работоспособность схемы с переоформлением в один день была многократно подтверждена зимой, да и сейчас кто-то из тех, кто переоформил карту в прошлом месяце, кажется, уже отписывался о получении кешбэка в этом.