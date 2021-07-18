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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:12

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Так а чего ждать-то? Работоспособность схемы с переоформлением в один день была многократно подтверждена зимой...

Вы все правильно пишете. Но на том "конце провода" как бы тоже сидят не идиЁты. Было общение с персом (не у меня - у супруги) - они все видят, все понимают и... Пока наблюдают. Рекомендовал не делать все сразу а выждать хотя бы 2 недели. Ибо - цитата: "ну некрасиво же это выглядит - Вы ж должны понимать". Но техническая возможность переоткрытия сразу есть. По крайней мере пока. Ибо наблюдают!

Тут не очевидно, с учётом того что:
1. Как оно технически организовано (костыль на костыле. Взять хотя бы тянучку)
2. Информационная поддержка (никто ничего не знает)
3. Как оно по факту всё делается - "хто в ліс, хто по дрова"
4. Прочая несогласованность действий кол-центра, отделений, и отдельных сотрудников и т.д. Полная свобода творчества :)

Процессы тут происходят как в каком-то мелком региональном банчике, типа меги или окси, где толком никто ничего не знает, информацию нужно клещами вытаскивать, или всё проверять методом тыка
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