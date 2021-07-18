Flamingo написав:
Вы все правильно пишете. Но на том "конце провода" как бы тоже сидят не идиЁты. Было общение с персом (не у меня - у супруги) - они все видят, все понимают и... Пока наблюдают. Рекомендовал не делать все сразу а выждать хотя бы 2 недели. Ибо - цитата: "ну некрасиво же это выглядит - Вы ж должны понимать". Но техническая возможность переоткрытия сразу есть. По крайней мере пока. Ибо наблюдают!
Тут не очевидно, с учётом того что:
1. Как оно технически организовано (костыль на костыле. Взять хотя бы тянучку)
2. Информационная поддержка (никто ничего не знает)
3. Как оно по факту всё делается - "хто в ліс, хто по дрова"
4. Прочая несогласованность действий кол-центра, отделений, и отдельных сотрудников и т.д. Полная свобода творчества
Процессы тут происходят как в каком-то мелком региональном банчике, типа меги или окси, где толком никто ничего не знает, информацию нужно клещами вытаскивать, или всё проверять методом тыка