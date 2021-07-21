знатоки подскажите пожалуйста несколько вопросов первопроходцу
1 . как легче всего оформить ню кард , что такое оформление через персмена ? или єто только если уже есть клиентом банка ?
2 . какие нюансы есть кроме Star Inform+ , возможно отключение страховки нужно сделать , активацыя кешбека может еще что ...
3 . Star Inform+ я так понимаю автоматом подключают , можно ли его отключить чтобы не снимало даже за первый месяц ? или мож сразу в отделении сказать чтобы отключили ?
4 . для себя - при оформлении много вопров задают ? мне знакомий говорил он оформлял два часа - интиресно что там могли столько спрашивать или преувеличил )