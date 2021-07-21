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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1666166716681669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

знатоки подскажите пожалуйста несколько вопросов первопроходцу
1 . как легче всего оформить ню кард , что такое оформление через персмена ? или єто только если уже есть клиентом банка ?
2 . какие нюансы есть кроме Star Inform+ , возможно отключение страховки нужно сделать , активацыя кешбека может еще что ...
3 . Star Inform+ я так понимаю автоматом подключают , можно ли его отключить чтобы не снимало даже за первый месяц ? или мож сразу в отделении сказать чтобы отключили ?
4 . для себя - при оформлении много вопров задают ? мне знакомий говорил он оформлял два часа - интиресно что там могли столько спрашивать или преувеличил )
Ananas1start
 
Повідомлень: 212
З нами з: 19.02.20
Подякував: 33 раз.
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  #<1 ... 1666166716681669
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