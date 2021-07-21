Premium менеджеры у Укрсиба это просто жесть. Два дня пытались перевести счета жены на отделение. Потому что менеджер просто тупо не отвечает. А доступ к счетам есть только у него. Два звонка на ГЛ, два запроса в чате. Два дня переписки, всем насрать. Только после угрозы написать жалобу в НБУ, перезвонил наконец-то какой то человек и за 5 секунд перевёл обслуживание в отделение. Вчера оказалось, что эти кретины и меня перевели в виртуальное отделение, хотя месяц назад, ещё обслуживался в обычном отделении. Прохожу квест жены повторно. Со вчерашнего дня не могу добиться перевода меня обратно в отделение. Все попытки разбиваются одним и тем же ответом оператора.
Доброго ранку! Ваше питання передане персональному Premium менеджеру, очікуйте, будь ласка, на відповідь.
Жду второй день.
П.С. Опять подействовала только угроза написать жалобу в НБУ. Мрак.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 22 лип, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
malinin007 написав:1. Персмен - персональный менеджер, если вы не клиент банки, то у вас его нет. Карта оформляется в отделении. 2. Через 2-3 дня после оформления карты вам дадут возможность зарегить ее в программе Ще Бильше от Укрсиб и мастер кард и получать золотые баллы. Делать это лучше через приложение Укрсиб. В приложении появится значек подарка, на него нажимаете, перекидывает на сайт Бильше, если не зареганы- регитесь. Дадут 1000 золота за первую регу. Ещё, если оформляете зарплатную, то кешбека 10% сразу не будет, после прихода смс будет кешбек пока 5%, они активируют зарплатные опции 10 и 25 числа месяца. И то не факт, лучше написать в чат и уточнять перевели или нет на ЗП или смотреть тарифы по карте в приложении, методом просмотра pdf-файла с тарифами. НА ЗП съем нала должен быть бесплатный - входит в комиссию РКО, должно быть написано так. Если по другому, то карта ещё не стала зарплатной
Скажіть, а чи є десь більш розгорнуті зарплатні умови в pdf абощо, аніж у веб?