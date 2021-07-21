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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1667166816691670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Premium менеджеры у Укрсиба это просто жесть. Два дня пытались перевести счета жены на отделение. Потому что менеджер просто тупо не отвечает. А доступ к счетам есть только у него. Два звонка на ГЛ, два запроса в чате. Два дня переписки, всем насрать. Только после угрозы написать жалобу в НБУ, перезвонил наконец-то какой то человек и за 5 секунд перевёл обслуживание в отделение.
Вчера оказалось, что эти кретины и меня перевели в виртуальное отделение, хотя месяц назад, ещё обслуживался в обычном отделении. Прохожу квест жены повторно. Со вчерашнего дня не могу добиться перевода меня обратно в отделение. Все попытки разбиваются одним и тем же ответом оператора.
Доброго ранку! Ваше питання передане персональному Premium менеджеру, очікуйте, будь ласка, на відповідь.

Жду второй день.

П.С. Опять подействовала только угроза написать жалобу в НБУ. Мрак.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 22 лип, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:00

  unknownurl написав:
kreuz написав:
  malinin007 написав:1. Персмен - персональный менеджер, если вы не клиент банки, то у вас его нет. Карта оформляется в отделении.
2. Через 2-3 дня после оформления карты вам дадут возможность зарегить ее в программе Ще Бильше от Укрсиб и мастер кард и получать золотые баллы. Делать это лучше через приложение Укрсиб. В приложении появится значек подарка, на него нажимаете, перекидывает на сайт Бильше, если не зареганы- регитесь. Дадут 1000 золота за первую регу.
Ещё, если оформляете зарплатную, то кешбека 10% сразу не будет, после прихода смс будет кешбек пока 5%, они активируют зарплатные опции 10 и 25 числа месяца. И то не факт, лучше написать в чат и уточнять перевели или нет на ЗП или смотреть тарифы по карте в приложении, методом просмотра pdf-файла с тарифами. НА ЗП съем нала должен быть бесплатный - входит в комиссию РКО, должно быть написано так. Если по другому, то карта ещё не стала зарплатной

Скажіть, а чи є десь більш розгорнуті зарплатні умови в pdf абощо, аніж у веб?

Бо сторінки https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/412054/ та https://welcome-to-ukrsibbank.com/page16582279.html посилаються одна на одну та й годі, та ніде навіть зарплатних тарифів немає...

Якщо раптом хто якось самотужки зарплату переказував, підкажіть, як Ви це робили у приватних повідомленнях.
Появилась ещё такая страница: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _new_card/

Дякую, це вони.

А як 26 липня випустити зарплатну картку, то її на відповідний тариф що, тільки 10 серпня переведуть? Чи треба буде пропихувати якось?
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:18

  Фантом написав:Premium менеджеры у Укрсиба это просто жесть.
Доброго ранку! Ваше питання передане персональному Premium менеджеру, очікуйте, будь ласка, на відповідь.



видимо до этого был персональный нефильтрованый
cohan
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