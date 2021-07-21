malinin007 написав:

1. Персмен - персональный менеджер, если вы не клиент банки, то у вас его нет. Карта оформляется в отделении.2. Через 2-3 дня после оформления карты вам дадут возможность зарегить ее в программе Ще Бильше от Укрсиб и мастер кард и получать золотые баллы. Делать это лучше через приложение Укрсиб. В приложении появится значек подарка, на него нажимаете, перекидывает на сайт Бильше, если не зареганы- регитесь. Дадут 1000 золота за первую регу.Ещё, если оформляете зарплатную, то кешбека 10% сразу не будет, после прихода смс будет кешбек пока 5%, они активируют зарплатные опции 10 и 25 числа месяца. И то не факт, лучше написать в чат и уточнять перевели или нет на ЗП или смотреть тарифы по карте в приложении, методом просмотра pdf-файла с тарифами. НА ЗП съем нала должен быть бесплатный - входит в комиссию РКО, должно быть написано так. Если по другому, то карта ещё не стала зарплатной