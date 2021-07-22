Додано: Чет 22 лип, 2021 18:34

Фантом написав: Premium менеджеры у Укрсиба это просто жесть. Два дня пытались перевести счета жены на отделение. Потому что менеджер просто тупо не отвечает. А доступ к счетам есть только у него. Два звонка на ГЛ, два запроса в чате. Два дня переписки, всем насрать. Только после угрозы написать жалобу в НБУ, перезвонил наконец-то какой то человек и за 5 секунд перевёл обслуживание в отделение.

Вчера оказалось, что эти кретины и меня перевели в виртуальное отделение, хотя месяц назад, ещё обслуживался в обычном отделении. Прохожу квест жены повторно. Со вчерашнего дня не могу добиться перевода меня обратно в отделение. Все попытки разбиваются одним и тем же ответом оператора.

Доброго ранку! Ваше питання передане персональному Premium менеджеру, очікуйте, будь ласка, на відповідь.

Жду второй день.



П.С. Опять подействовала только угроза написать жалобу в НБУ. Мрак. Premium менеджеры у Укрсиба это просто жесть. Два дня пытались перевести счета жены на отделение. Потому что менеджер просто тупо не отвечает. А доступ к счетам есть только у него. Два звонка на ГЛ, два запроса в чате. Два дня переписки, всем насрать. Только после угрозы написать жалобу в НБУ, перезвонил наконец-то какой то человек и за 5 секунд перевёл обслуживание в отделение.Вчера оказалось, что эти кретины и меня перевели в виртуальное отделение, хотя месяц назад, ещё обслуживался в обычном отделении. Прохожу квест жены повторно. Со вчерашнего дня не могу добиться перевода меня обратно в отделение. Все попытки разбиваются одним и тем же ответом оператора.Жду второй день.П.С. Опять подействовала только угроза написать жалобу в НБУ. Мрак.

Странно, сегодня позвонил на горячку, перебросили не виртуальный офис, сказал, что хочу перевестись на отделение - 30 секунд музыки - девушка взяла трубку, сказала, что мой менеджер в отпуске, она его заменяет. За 5 секунд перевела меня на обслуживание в отделение. Может вам нужно быть чуток настойчивее в общении с ними.И кстати, время было уже 16-50, менеджер в отделении тоже начала говорить, что мол пока не пройдёт 45 дней после закрытия счета, открыть новую карту программа не позволяет. Я тупо снял корону, и попросил ее проконсультироваться спокойненько завтра с начальством - мол, новые карты многие люди уже открыли не дожидаясь 45 дней, а я типа завтра подъеду и мы ещё раз попробуем. Позже она перезвонила и сказала, что все в порядке, подходите завтра, все открывается