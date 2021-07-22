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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1668166916701671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:34

  Фантом написав:Premium менеджеры у Укрсиба это просто жесть. Два дня пытались перевести счета жены на отделение. Потому что менеджер просто тупо не отвечает. А доступ к счетам есть только у него. Два звонка на ГЛ, два запроса в чате. Два дня переписки, всем насрать. Только после угрозы написать жалобу в НБУ, перезвонил наконец-то какой то человек и за 5 секунд перевёл обслуживание в отделение.
Вчера оказалось, что эти кретины и меня перевели в виртуальное отделение, хотя месяц назад, ещё обслуживался в обычном отделении. Прохожу квест жены повторно. Со вчерашнего дня не могу добиться перевода меня обратно в отделение. Все попытки разбиваются одним и тем же ответом оператора.
Доброго ранку! Ваше питання передане персональному Premium менеджеру, очікуйте, будь ласка, на відповідь.

Жду второй день.

П.С. Опять подействовала только угроза написать жалобу в НБУ. Мрак.

Странно, сегодня позвонил на горячку, перебросили не виртуальный офис, сказал, что хочу перевестись на отделение - 30 секунд музыки - девушка взяла трубку, сказала, что мой менеджер в отпуске, она его заменяет. За 5 секунд перевела меня на обслуживание в отделение. Может вам нужно быть чуток настойчивее в общении с ними.
И кстати, время было уже 16-50, менеджер в отделении тоже начала говорить, что мол пока не пройдёт 45 дней после закрытия счета, открыть новую карту программа не позволяет. Я тупо снял корону, и попросил ее проконсультироваться спокойненько завтра с начальством - мол, новые карты многие люди уже открыли не дожидаясь 45 дней, а я типа завтра подъеду и мы ещё раз попробуем. Позже она перезвонила и сказала, что все в порядке, подходите завтра, все открывается
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У вайбер прислали серт на 100гр при покупці в фокстроті на 500на честь підключення до екстрабільше...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:00

  Stringer написав:Странно, сегодня позвонил на горячку, перебросили не виртуальный офис, сказал, что хочу перевестись на отделение - 30 секунд музыки - девушка взяла трубку, сказала, что мой менеджер в отпуске, она его заменяет. За 5 секунд перевела меня на обслуживание в отделение. Может вам нужно быть чуток настойчивее в общении с ними.
И кстати, время было уже 16-50, менеджер в отделении тоже начала говорить, что мол пока не пройдёт 45 дней после закрытия счета, открыть новую карту программа не позволяет. Я тупо снял корону, и попросил ее проконсультироваться спокойненько завтра с начальством - мол, новые карты многие люди уже открыли не дожидаясь 45 дней, а я типа завтра подъеду и мы ещё раз попробуем. Позже она перезвонила и сказала, что все в порядке, подходите завтра, все открывается


Как оказалось наш общий менеджер на больничном. Поэтому временно прикрепили к другому. Но горячка и чат тупо создавали заявки на больного менеджера. И только после скандала, создавали заявки на того кого надо. Бардак.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:03

  Фантом написав: Бардак.

Не банК ,а банЯ :lol:
Но пар хороший
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

кто просветит , что это за виртуальное отделение ? и почему некоторые находяться в нем , а некоторые привязаны к обычному
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 05:26

  chipmunk написав:У вайбер прислали серт на 100гр при покупці в фокстроті на 500на честь підключення до екстрабільше...

Ото так подарок!)
Хоть не Lamoda с -15%))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:35

  Ananas1start написав:кто просветит , что это за виртуальное отделение ? и почему некоторые находяться в нем , а некоторые привязаны к обычному


искуственный интеллект судя по роботоббубнению менеджера
видимо, после расчетов по 10к каждый месяц таких почетных клиентов переводят ))
cohan
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