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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:16

  Oktawa написав:
  Пансер написав:
  cohan написав:видимо, после расчетов по 10к каждый месяц таких почетных клиентов переводят ))

У моєму випадку з 3 аккаунтів з витратами 10000/міс перевели тільки 1

А клиентов как-то оповещают о таком переводе?


СМС повідомлення.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

раньше можно было оформить карту онлайн а в отделении только забрать , сейчас так уже незя сделать ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:52

  Oktawa написав:
  Пансер написав:
  cohan написав:видимо, после расчетов по 10к каждый месяц таких почетных клиентов переводят ))

У моєму випадку з 3 аккаунтів з витратами 10000/міс перевели тільки 1

А клиентов как-то оповещают о таком переводе?

Це окремий шок для клієнтів, бо приходить СМС, що ваше відділення змінено на 141 і з вами зв'яжеться менеджер. На сайті такого відділення немає, Гугл каже, що воно було у Києві і вже ліквідоване, куди бігти - не ясно. Менеджер може подзвонити з роз'ясненнями за кілька днів, а то і тижнів. Одна справа, коли на картці 0, а якби хтось тут таки справді тримав гроші?

  Ananas1start написав:раньше можно было оформить карту онлайн а в отделении только забрать , сейчас так уже незя сделать ?

Через застосунок можна максимум подати доки, а не оформити продукт. Чи пришвидшує це процес отримання - це велике питання, бо комусь щастило, а у когось довго шукали, куди ці доки мають впасти.
klug
 
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  #<1 ... 1669167016711672
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