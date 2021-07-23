СМС повідомлення.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:16
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
раньше можно было оформить карту онлайн а в отделении только забрать , сейчас так уже незя сделать ?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:52
Це окремий шок для клієнтів, бо приходить СМС, що ваше відділення змінено на 141 і з вами зв'яжеться менеджер. На сайті такого відділення немає, Гугл каже, що воно було у Києві і вже ліквідоване, куди бігти - не ясно. Менеджер може подзвонити з роз'ясненнями за кілька днів, а то і тижнів. Одна справа, коли на картці 0, а якби хтось тут таки справді тримав гроші?
Через застосунок можна максимум подати доки, а не оформити продукт. Чи пришвидшує це процес отримання - це велике питання, бо комусь щастило, а у когось довго шукали, куди ці доки мають впасти.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:20
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:20
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:24
Как раз вчера позвонила и лично меня "обрадовала". А карта у меня уже без КБ, планировал неспешно её закрыть.
P.S. СМС не было.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:33
Отдам сертификат (пишите в личку)
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2.ЗНИЖКА 200 ГРН ПРИ ПОКУПЦІ ВІД 1000 ГРН В МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «ФОКСТРОТ»
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а сколько времени в отделениее нужно для офориления карты ? раньше писали что 2 часа длиться действие - по этому так и не дошел туда в прошлий раз )
Додано: Суб 24 лип, 2021 01:32
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