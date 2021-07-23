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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:02
Тоже отдам в дар сертификаты Ла Мода -15% и Сушия, кому нужно пишите в личку.
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:17
"сертификатчики" а пошто вы ветку сибаса засоряете? Ведь есть же тема - Программа "Masterсard Більше"
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