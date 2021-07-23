|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:02
Тоже отдам в дар сертификаты Ла Мода -15% и Сушия, кому нужно пишите в личку.
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:17
"сертификатчики" а пошто вы ветку сибаса засоряете? Ведь есть же тема - Программа "Masterсard Більше"
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Как сейчас проходит процесс обмена старой нью карты на новую, быстро или ждать 45 суток?
Додано: Суб 24 лип, 2021 17:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|