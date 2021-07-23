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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1670167116721673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 996
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 996
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:02

Тоже отдам в дар сертификаты Ла Мода -15% и Сушия, кому нужно пишите в личку.
Raymond
 
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Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:17

"сертификатчики" а пошто вы ветку сибаса засоряете? Ведь есть же тема - Программа "Masterсard Більше"
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Как сейчас проходит процесс обмена старой нью карты на новую, быстро или ждать 45 суток?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:44

sergia ждать не надо, но могут быть нюансы :D
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
Alpha1251
 
Повідомлень: 337
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