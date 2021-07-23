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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:02
Тоже отдам в дар сертификаты Ла Мода -15% и Сушия, кому нужно пишите в личку.
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Raymond
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Додано: Суб 24 лип, 2021 12:17
"сертификатчики" а пошто вы ветку сибаса засоряете? Ведь есть же тема - Программа "Masterсard Більше"
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Flamingo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:28
Как сейчас проходит процесс обмена старой нью карты на новую, быстро или ждать 45 суток?
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sergia
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:44
sergia
ждать не надо, но могут быть нюансы
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omb
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:36
Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
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Alpha1251
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Додано: Суб 24 лип, 2021 18:44
Alpha1251 написав:
Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
Я пока не оформил, но намерение такое озвучил, когда закрывал старую. Усиленно пытались вместо New Card втюхать All Inclusive "прямо сейчас, и не ждать 45 дней".
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Додано: Суб 24 лип, 2021 19:54
В чате уверяют,что закрывать карту Нью нужно только в том отделении,где открывал,они правы?
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novichok
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:08
novichok написав:В чате уверяют,что закрывать карту Нью нужно только в том отделении,где открывал,они правы?
Если это ваше обслуживающее отделение. Можно перевестись в любое- сейчас, бесплатно, ранее было 10 грн. Некоторое время займет. Я на следующий день закрывал. Не горело и время было. Заяву на перевод. На следующий день - закрытие.
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lel
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:39
novichok написав:
В чате уверяют,что закрывать карту Нью нужно только в том отделении,где открывал,они правы?
да
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sergia
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Додано: Суб 24 лип, 2021 20:42
Alpha1251 написав:
Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?
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sergia
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