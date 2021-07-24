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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 08:17
sergia написав: Alpha1251 написав:
Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?
непросто, но надо пробовать
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cohan
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:19
cohan написав:
Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?
непросто, но надо пробовать
Настолько непросто, что даже невозможно )
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mustbe
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:04
Славик написав:
"Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп.
Та же самая проблема(
Кто-то ее из форумчан её решил, или оплатили другим способом?
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Anonim2666
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