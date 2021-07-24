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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 08:17
sergia написав: Alpha1251 написав:
Коллеги, которые меняют, а вы меняете на зарплатку?
Или менеджеры могут сопротивляться под какими-нибудь предлогами?
Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?
непросто, но надо пробовать
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cohan
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:19
cohan написав:
Это так просто можно сделать, даже если ЗП официальной нет?
непросто, но надо пробовать
Настолько непросто, что даже невозможно )
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mustbe
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:04
Славик написав:
"Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп.
Та же самая проблема(
Кто-то ее из форумчан её решил, или оплатили другим способом?
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Anonim2666
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:01
Платил 23 этой же карточкой, все норма, сегодня такое:""Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп." Приват блокирует, подождем до понедельника((.
upd чат відповів наступне:"Спостерігаються тимчасові труднощі при проведенні платежів з карт MasterCard інших банків в Приват24. Наші фахівці знають та вирішують проблему.
Приносимо вибачення за незручності."
Востаннє редагувалось melkh
в Нед 25 лип, 2021 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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melkh
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:10
melkh, жалуйся в LiqPay. Через их Приват проводить оплаты в next с карт других банков.
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MASolomko
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:32
На днях ньюшку в оделении попробовали и получилось получить новую. Смс про кб пришло, оплаты по устаносленным лимитам только по интернету проходят. Не получается добавить карту до Бильше, вылетает сесия в самом конце при ожидании смс. Почему, надо подождать?
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valya
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:58
valya написав:
На днях ньюшку в оделении попробовали и получилось получить новую. Смс про кб пришло, оплаты по устаносленным лимитам только по интернету проходят. Не получается добавить карту до Бильше, вылетает сесия в самом конце при ожидании смс. Почему, надо подождать?
Через неделю нужно пробовать (20.07 полученную - также не добавляет).
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jay2004
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:47
valya написав:
На днях ньюшку в оделении попробовали и получилось получить новую. Смс про кб пришло, оплаты по устаносленным лимитам только по интернету проходят. Не получается добавить карту до Бильше, вылетает сесия в самом конце при ожидании смс. Почему, надо подождать?
Не знаю. Добавил пару дней назад нормально. Карта также новая, буквально день прошел с момента получения.
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Monk23
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:57
Monk23 +1 через 2 дня добавилась
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omb
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